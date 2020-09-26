Джаз в розарии, стихи без цензуры и поющие приматы: куда пойти в Киеве в выходные

После длительных строгих ограничений киевляне и гости столицы уже могут посещать развлекательные мероприятия, правда, все еще при соблюдении социальной дистанции и всех необходимых противоэпидемических правил.

26 сентября в Национальном ботсаду имени Н. Н. Гришко (который, кстати, в этом месяце отмечает свое 85-летие) состоится фестиваль джаза и глинтвейна. Здесь для посетителей установят три сцены, устроят ретро-барахолку, организуют маркета еды и многое другое. В программе выступления — украинские музыкальные проекты, среди которых группа «ДахаБраха», квартет Димы Бобины и Дениса Аду, представители фьюжн-сцены «Дао Парк» и другие. Также выступит совместный проект пианиста и саксофониста в исполнении Евгения Абина и Алексея Терехова, другие исполнители.

Посетители также смогут полюбоваться цветущим розарием, приобрести винтажные вещи на распродаже «Old Friends Retro Market», в том числе подобрать виниловые старые пластинки. На литературной барахолке выставят в том числе книги об искусстве. В рамках фестиваля заработает сырный и мясной маркет, для детей устроят мастер-классы и активности.

Фестиваль работает с 14:00 до 22:00, билет стоит 100 гривен (можно купить онлайн), а вход в ботсад за отдельную плату. Дети до 12 лет проходят бесплатно.

***

27 сентября ко Дню библиотек Киевская молодежная библиотека проведет «Тотально свободный микрофон». В рамках акции, которая состоится в Ботаническом саду имени Фомина, поэты будут читать стихи на любые темы (даже без цензурных ограничений). Вход для желающих свободный, начало в 14:00.

***

Любителям отдыха на природе рекомендуем пойти в столичный зоопарк, который активно реконструируют. Изюминкой зоосада стал новый современный вольер (один из крупнейших в Европе), где обитает семья сиамангов. Можно часами наблюдать за акробатическими трюками этих гиббоновых. Для них характерно пение — как способ поддержать контакт или приматы используют его как предупредительный сигнал. Самцы и самки сиаманга поют одновременно, тогда как у других гиббонов они поют поочередно.

На видео запечатлен также слон Хорас, которого недавно поздравляли с Днем слона. В зоопарке подрастают потомство альпак, бизонов, коз и других питомцев. Недавно там появились пара кариам (птиц-экзотов) и уже обжилась парочка гуанак.

Зоопарк обновляется постепенно. В сентябре сдали современный паркинг на 435 авто, уже реконструировали главный вход и три озера (на что ушло два года). На очереди — строительство нового приматника, кормокухни и складов.

Кассы открыты со вторника по воскресенье с 09:00 до 17:00, в понедельник — с 12:00 до 17:00. Стоимость билета 50−100 гривен. На территории можно гулять до 18:30.

***

26 сентября в Национальной филармонии Украины состоится симфонический концерт-открытие Kyiv Music Fest. Откроет его Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины под руководством Владимира Сиренко. Солисты: Ольга Абакумова (сопрано), Валерия Галась (сопрано), Лидия Футорская и другие.

Адрес: Владимирский спуск, 2, начало в 19:00. Вход — по предварительной регистрации.

***

26−27 сентября в парке Киевская Русь пройдет тур выходного дня «Историческая мода». Зрителям покажут средневековые наряды времен Киевской Руси, также на фестивале устраивают зажигательные флеш-мобы и конкурсы, заработает средневековый тир, где можно пострелять из лука и покидать копья и ножи.

Адрес: с. Копачев, начало в 10:00, билеты от 150 гривен.

***

26−27 сентября на Арт-заводе Платформа стартует серия пост-карантинных пикников. На территории задуманы разные форматы досуга: активности в спортивной зоне, отдых на пледах под открытым небом, музыка от киевских диджеев, детская зона с мастер-классами и играми. Гастрономическая зона снабжена drink- и фуд-кортом.

Адрес: улица Беломорская, 1, начало в 11:00, билеты 100 гривен.

***

До 27 сентября на территории ВДНХ проходит ежегодный фестиваль «Лето на ВДНХ». Здесь предусмотрен отдых для всей семьи: работает контактный зоопарк, веревочный парк, предложат разные детские развлечения, прокат велосипедов, самокатов и электротранспорта, а также разбит пикник-сад и обустроены фудзоны.

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1а, начало в 10:00, стоимость билета — в зависимости от вида развлечений.

***

На ВДНХ в павильоне «Наука» уже заработал Музей науки, но пока в тестовом режиме. Первыми изучать его интерактивные экспонаты (велосипед с квадратными колесами, роборука, стол с 3D-моделью человеческого тела и другие) смогут школьники и семьи с детьми, а их замечания и предложения работники музея используют в дальнейшем для того, чтобы он стал местом новых впечатлений. Посещение во время тестового режима бесплатное: визит школьников оформляется по ссылке, семейное посещение — здесь.

Со 2 октября музей планируют открыть для всех желающих.

Адрес: ВДНХ, проспект Глушкова, 1. Билет — 100 гривен (при оплате карточкой Visa -- 15-процентная скидка). 50 гривен — каждому школьнику, если группа от 10 человек; бесплатный вход — людям с инвалидностью 1 и 2 групп и детям, родители которых погибли во время военных действий на Донбассе.

***

Пока позволяет «бабье лето», в парке Шевченко работает (до 8 октября) романтический кинотеатр (детали здесь) под открытым небом. В программе показов кинофильмы «Красавица и чудовище», «Дневник Бриджит Джонс», «риджит Джонс: Грани разумного», «Анна Каренина», «Отель Гранд Будапешт», «Маленькие женщины», «Форма воды», «Эдвард Руки-ножницы», «Близость», «Королевство полной луны» и т. д.

Кинотеатр открыт каждый день с 20:30. Вход свободный.

***

Организаторы всех локаций обращают внимание посетителей на то, чтобы они надевали маски и при скоплении людей держали дистанцию, также рекомендуется пользоваться антисептиками.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как изменился Мариинский дворец после реставрации и сколько золота ушло на оформление интерьера, а также как можно попасть на экскурсию в резиденцию президента. Кроме того, мы сообщали, что посмотреть в кино с 24 сентября.



33

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter