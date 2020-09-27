Фото погибших курсантов разбило сердце известному диджею

Фотография курсантов, которые погибли в катастрофе АН-26 под Чугуевом, свидетельствует, что были потеряны действительно красивые мужчины, которое могли многое дать стране.

Как написала в своем Facebook известный диджей Анастасия Топольская, она соболезнует всем близким, которым придется мириться с такой потерей.

«Знаете, что поверхностным взглядом самое обидное? То, что все ужасно красивы. Я разглядывала лица каждого, и каждый меня удивлял своей красотой. При этом я учитывала тот факт, что в Украине очень красивые женщины, но красивые мужчины здесь — дефицит. А тут все как на подбор. Будто все снимались для обложки Esquire. Невероятно счастливы и красивы изнутри, полны надежд и собственной силы», — прокомментировала Топольская фото курсантов.

Ранее сообщалось, что своими переживаниями поделилась с «ФАКТАМИ» мама единственного выжившего в катастрофе.

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