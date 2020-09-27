Ведущего Буткевича беспрецедентно уволили из-за языка вражды

Известный ведущий Богдан Буткевич в дальнейшем не будет участвовать в ведении психологической программы «Гормон счастья» из-за своих нетолерантных высказываний в Facebook. Такое решение приняли на «Украинском радио» после его поста в Facebook. Ранее «Слуга народа» поскандалил с журналистом из-за фото.

Так, в своем посте об анонсе токшоу «Гормон счастья» на тему «Кризис маскулинности и феминности. Мужчина и женщина», Буткевич написал: «Каждый, конечно, свободен сходить с ума и жить по-своему. Но вот меня в последнее время немного напрягает, когда становится немодно быть мужчиной. И я сейчас не только о внешности — хотя и о ней тоже. Потому что когда видишь, какие гермафродитные уродцы считаются хорошими — аж тянет пересмотреть „Терминатор“ или „Рэмбо“».

Его высказывания вызвали возмущение у пользователей социальных сетей.

Отметим, что в Национальной общественной телерадиокомпании Украины впервые приняли такие меры через пост в соцсети. Проект «Гормон счастья» реализуют при поддержке Украинского культурного фонда. С 31 июля он выходит в эфире «Украинского радио» каждую пятницу в 19:10. Его ведут Елена Вострова и Богдан Буткевич.

После того, как ситуация получила огласку, менеджеры «Украинского радио» побеседовали с Богданом Буткевичем.

«После разговора менеджмента радио с ведущим, он не усматривает в своих высказываниях языка вражды, в дальнейшем он не будет участвовать в ведении программы «Гормон счастья», — отметили в официальном заявлении на странице «Украинского радио» в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», ранее украинская журналистка Татьяна Даниленко вызвала настоящий скандал после публикации поста в сети о российском нацисте Максиме Марцинкевиче, якобы покончившем с собой в камере Челябинского СИЗО.

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