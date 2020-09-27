У женщины отвалился сосок после операции по увеличению груди (фото)

У молодой женщины родом из Солфорда Шериз Массай, которая решилась на операцию по увеличению груди, вскоре отвалился сосок и ей пришлось обратиться в отделение неотложной помощи, когда она вернулась в Великобританию, где у нее был диагностирован некроз — отмирание клеток в живой ткани. Ранее украинская супермодель Наталия Гоций удалила импланты из груди.

Так, за операцию в Стамбуле мать двоих детей заплатила 5 500 фунтов стерлингов. Операция включала подтяжку и увеличение груди, а также бразильскую подтяжку ягодиц. Когда женщина проснулась, то обнаружила, что ее задница была заполнена имплантатами груди, пишет Metro.

Шериз сказала, что это было только начало ее «кошмара на свете», поскольку ей потребовалось три переливания крови и экстренная операция для удаления имплантатов после того, как ей сказали, что ее тело отвергает их.

В Великобритании врачи пришли в ужас от того, что с женщиной сделали в Турции. Ей поставили диагноз некроз, но сказали, что ткань груди не полностью мертва.

«В Турции у меня был фиолетовый сосок, и мне сказали, что на нем синяк, но через пару недель он стал черным как смоль. Через две недели после операции я заметила, что мой сосок поднимается, несмотря на то, что я принимала сильные антибиотики, чтобы остановить инфекцию. Четыре дня спустя, 21 сентября, у меня полностью оторвался сосок. Я упала на пол, когда увидела, что он отслоился от бинтов. Я полностью подавлена», — говорит Шериз.

По словам девушки, есть угроза развития сепсиса.

«Я сожалею о поездке в Турцию, мне жаль, что я просто не сохранила свои отвисшие сиськи. В будущем мне понадобится кожный трансплантат на соске, который оставит у меня еще больше шрамов. Для меня уже слишком поздно, и мне предстоит долгий путь к выздоровлению, но я надеюсь, что моя история остановит других женщин от поездки за границу на операцию», — говорит она.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Австралии местная жительница Кассандра Юнг увеличила себе грудь и теперь очень сожалеет об этом. К сожалению, кроме эстетического удовлетворения операция принесла ей и массу проблем: девушка утверждает, что начала страдать от сильных болей в грудной клетке и суставах, у нее также появились проблемы с дыханием.

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