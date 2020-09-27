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Общество и люди

«Будущему летчику»: мать выжившего курсанта показала трогательный раритет

12:43 27 сентября 2020
Вячеслав Золочевский

Мать Вячеслава Золочевского, единственного курсанта, выжившего в жуткой катастрофе АН-26 под Чугуевом, показала открытку времен детского сада, в которой предсказывалась будущая профессия сына.

Ирина Золочевская опубликовала в своем Instagram фото открытки. Ее Вячеславу подарили в детском саду. Этот своеобразный «диплом» выдан в честь окончания детсада и начала учебы в школе. Оказывается, уже тогда маленький Вячеслав мечтал стать летчиком, и именно такой судьбы ему пожелали в детсаду.

«Диплом выдан будущему летчику Золочевскому Славе по случаю окончания детского сада № 109 г. Харькова. Счастливого пути!!!» — написано в открытке.

Напоминаем, «ФАКТЫ» связались с Ириной Золочевской, матерью выжившего при катастрофе АН-26 курсанта, и узнали подробности того страшного вечера.

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