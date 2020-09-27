28.18 / 28.32 32.66 / 32.98
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Отец выжившего харьковского курсанта рассказал, как сам «падал три раза»

13:25 27 сентября 2020
Виталий Золочевский в молодости

Отец Вячеслава Золочевского, единственного курсанта, выжившего при катастрофе самолета АН-26 возле Чугуева, также был летчиком и, по его словам, пережил целых три падения самолетов.

Как заявил Виталий Золочевский, отец выжившего курсанта, изданию «Сегодня», в его биографии летчика также случались катастрофы.

«Я падал три раза. То, что сын выжил, — это говорит о том, что он сын своего отца», — считает Виталий Золочевский.

Кроме того, он сообщил некоторые подробности крушения, о которых узнал в беседе с Вячеславом.

«Я сегодня был у сына. У него действительно нет переломов, одни лишь ушибы. Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга», — сказал Виталий Золочевский.

Ранее «ФАКТЫ» пообщались с матерью спасшегося курсанта Ириной Золочевской.

Фото: Виталий Золочевский / Facebook

717

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Тудан

Умер 36-летний журналист ТСН

Оля Полякова

Оля Полякова раскрыла подробности своей болезни

Воздвижение

Крестовоздвижение: что это за праздник и что запрещено делать в этот день

Подружки Налчаджиоглу

Экс-муж Ани Лорак «отметил» день рождения бывшей на яхте с красотками

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер