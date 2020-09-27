Отец выжившего харьковского курсанта рассказал, как сам «падал три раза»

Отец Вячеслава Золочевского, единственного курсанта, выжившего при катастрофе самолета АН-26 возле Чугуева, также был летчиком и, по его словам, пережил целых три падения самолетов.

Как заявил Виталий Золочевский, отец выжившего курсанта, изданию «Сегодня», в его биографии летчика также случались катастрофы.

«Я падал три раза. То, что сын выжил, — это говорит о том, что он сын своего отца», — считает Виталий Золочевский.

Кроме того, он сообщил некоторые подробности крушения, о которых узнал в беседе с Вячеславом.

«Я сегодня был у сына. У него действительно нет переломов, одни лишь ушибы. Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга», — сказал Виталий Золочевский.

Ранее «ФАКТЫ» пообщались с матерью спасшегося курсанта Ириной Золочевской.

Фото: Виталий Золочевский / Facebook

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