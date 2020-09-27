Страницу выжившего харьковского курсанта в Instagram засыпали комментариями

Страницу в Instagram Вячеслава Золочевского, единственного курсанта, выжившего при катастрофе самолета АН-26 возле Чугуева, благожелатели засыпали многочисленными комментариями с пожеланиями скорейшего выздоровления и всего хорошего.

«Выздоравливай! Ты очень сильный! Мы верим в тебя», — написала одна из пользователей.

«Здоровья тебе! Выздоравливай скорее!» — добавила вторая.

«Скорейшего выздоровления! Не падай духом, а проживи жизнь так ярко, как никто другой! За всех», — пожелала третья.

Как писали «ФАКТЫ», мать Золочевского опубликовала в Instagram детскую открытку сына, в которой предсказывалась его будущая профессия. Ее Вячеславу подарили в детском саду. Этот своеобразный «диплом» выдан в честь начала учебы в школе. Оказывается, уже тогда маленький Вячеслав мечтал стать летчиком, и именно такой судьбы ему пожелали в детсаду.

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