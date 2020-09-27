Невестка Кернеса со смехом обнародовала результаты анализа на антитела

Невестка заболевшего COVID-19 мэра Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова сообщила в Instagram, что у нее не нашли антител к коронавирусу.

«Так, хвастаюсь! Сдавала на антитела — у мужа дофигище, а у Юленьки нет антител к корронавирусу. И анализ показывает, что я и не болею сейчас коронавирусом. Так что те, кто меня боялись — можете не боятся, а те, кто завидовал моим антителам — можете улыбнуться, потому что у меня их нету!» — сообщила она.

Как писали «ФАКТЫ», ранее пасынок мэра Харькова Родион Гайсинский сообщил об изменениях в самочувствии отчима. Как написал Гайсинский в Instagram, выздоровление в немецкой клинике «Шарите» Кернеса продвигается быстрым темпом, и ожидается его полное излечение от коронавирусной инфекции.

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