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Общество и люди

Умер бывший мэр Киева Иван Салий

19:21 27 сентября 2020
салий

В Киеве скончался Иван Салий, глава столичной горгосадминистрации в 1992 — 1993 годах. Салию было 76 лет.

Как сообщает Гордон, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Пока семья не опеределилась с датой похорон.

Салий в начале 90-х годов был главой райсовета в Подольском районе Киева, в 1992 году стал главой Киевской горгоссадминистрации, после увольнения занимался общественной работой, руководил Центром развития городов, был одним из руководителей Ассоциации городов Украины.

В КГГА Салий вернулся в 1999 году, став заместителем главы администрации по вопросам транспорта. В 2000 году был избран в парламент, а в 2002—2003 годах снова пришел в Киевскую горгосадминистрацию заместителем главы по транспортным вопросам. В карьере Салия также была работа в правительстве (первый замминистра траснпорта в 2003—2004 годах) и в Киевсовете (2006 год).

В своих интервью «ФАКТАМ» Иван Салий настаивал, что Киеву крайне важно сберечь культурное наследие города и предлагал способ уничтожить земельные «схемы» в столице.

Фото wikipedia.org

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