Помешала клеву: голая дама в плаще напугала рыбака (фото)

В городе Выборге Ленинградской области РФ местная жительница, очевидно, решила «побыть немножко Ириной Шейк», которая недавно снялась обнаженной с огромной рыбой, а посему заявилась на улице в плаще на голое тело.

Место для прогулки она выбрала тоже «рыбное» — набережная города, где большое количество мужчин проводят воскресенье с удочками в руках, пишет МК.

Облаченная в черный расстегнутый плащ и ботинки голая блондинка в солнцезащитных очках продефилировала несколько раз мимо рыбаков.

К сожалению, выборгские рыбаки не оценили ее эстетических притязаний: некоторые из них заявили, что женщина отвлекает их от любимого занятия, а один из мужчин даже заявил, что обнаженная красотка его серьезно напугала.

«Это нормально так ходить по нашему городу?! Я понимаю, что бабье лето пришло, но не до такой же степени… Я чуть с удочкой в залив не упал, когда обернулся», — посетовал мужчина в своем аккаунте в социальной сети.

Тем не менее, ему удалось сфотографировать даму и опубликовать снимок на всеобщее обозрение в социальной сети.

Пользователи в комментариях отметили, что не первый раз встречают барышню в городе. Кто-то предположил, что это всего лишь оригинальная фотосессия. Кто-то заочно поставил диагноз и предложил в следующий раз вызывать психиатров для принудительной госпитализации.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что другая любительница съемок в обнаруженном виде — популярная американская модель Эмили Ратаковски — рассказала, как подверглась сексуальному насилию со стороны фотографа Джонатана Ледера.

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