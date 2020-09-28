Ученые рассказали о "большой хитрости" коронавируса

Международная группа исследователей полагает, что протекание COVID-19 в тяжелой форме может, в частности, быть обусловлено особенностями работы иммунной системы.

Об этом говорится в материале, опубликованном агентством Bloomberg, передает Рамблер.Доктор.

Одной из причин возникновения серьезных осложнений у инфицированных коронавирусом может быть недостаточное выделение в организме белка интерферона.

«Похоже, что с этим вирусом есть одна большая хитрость», — приводит агентство слова американского вирусолога из исследовательского центра в городе Сан-Диего (штат Калифорния) Шейна Кротти. По его словам, «эта хитрость состоит в избежании в течение продолжительного времени врожденного иммунного ответа», в том числе связанного с выделением интерферона.

Согласно оценкам агентства, выводы исследователей могут быть учтены при разработке медицинских препаратов, которые могли бы воздействовать на иммунную систему для помощи зараженным коронавирусом.

В свою очередь, генетик из Университета имени святого Радбода в Неймегене (Нидерланды) Александр Хойшен также отметил важность раннего иммунного ответа у инфицированных. Исследователь полагает, что ослабленная реакция может наблюдаться, в частности, у пожилых мужчин, имеющих проблемы со здоровьем. О данных исследования рассказывается также в двух статьях, опубликованных ранее на прошлой неделе в журнале Science.

В публикации отмечается, что слишком выраженный иммунный ответ также может быть связан с возникновением осложнений у зараженных.

«Это очень интересное заболевание, поскольку слишком слабый иммунитет — это нехорошо», — приводятся в материале высказывания директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи на состоявшемся ранее в этом месяце интернет-семинаре. «Слишком сильный иммунитет — это очень, очень плохо», — добавил он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо распространения в стране коронавируса Украину с октября текущего года ожидает начало нового эпидемического сезона гриппа и ОРВИ. Речь идёт трёх штаммах, в числе которых гонконгский H3N2, успевший принять новую форму.

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