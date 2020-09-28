Умер физик Юрий Орлов – он воевал на Украинском фронте и назвал Сталина убийцей

В воскресенье, 27 сентября, на 97- м году жизни умер известный ученый и диссидент Юрий Орлов, назвавший на одном из съездов КПСС советского диктатора Иосифа Сталина и его соратника Лаврентия Берию «убийцами, стоявшими у власти». Ранее в США умер конструктор, доктор технических наук, профессор Анатолий Дарон.

Юрий Федорович Орлов был осужден советскими властями и отправлен в ссылку. В 1986 году его лишили гражданства СССР и выслали, обменяв на советского шпиона Геннадия Захарова, работавшего под «прикрытием» на должности сотрудника представительства Советского Союза в ООН. В том же году он стал профессором Корнелльского университета.

Юрий Орлов воевал во время Второй мировой на 1-м Украинском фронте, после закончил МГУ, стал сотрудником теплотехнической лаборатории — одной из сверхсекретных лабораторий «Атомного проекта СССР» (позже лаборатория стала Институтом теоретической и экспериментальной физики).

Громкое заявление о Сталине и Берии он сделал в 1956 году на партийном собрании, посвященном обсуждению доклада Хрущева на XX съезде КПСС. Вскоре после этого его исключили из Компартии, лишили допуска к работе с секретными документами и уволили из института. После этого он уехал в Армению, где работал в Ереванском физическом институте Академии наук Армянской ССР.

Ученый, в частности, разработал теорию устойчивости пучков в электронном кольцевом ускорителе.

Он был одним из первых советских ученых, которые открыто выступили в защиту Андрея Сахарова. Орлов в группе «Международная амнистия», основал и стал первым руководителем правозащитной Московской Хельсинкской группы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе 2020 года умер старейший украинский академик и первый человек, удостоенный звания Герой Украины — Борису Патону был 101 год.

Фото из Википедии, автор — Megan Dirks.

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