Умер сценарист «Звезды пленительного счастья»

Российские СМИ сообщили о смерти 83-летнего советского и российского киносценариста Олега Осетинского, получившего известность как сценарист фильмов «Звезда пленительного счастья» (1975) и «Михайло Ломоносов» (1986). Ранее в России путаница возникла вокруг смерти знаменитого телеведущего Михаила Борисова.

Дочь писателя Полина Осетинская опровергла данные о том, что причиной смерти ее отца стали осложнения от COVID-19.

«Умер вчера (27 сентября. — Авт.), никакого отношения к COVID это не имеет», — сказала она.

Помимо работы в кино, Осетинский написал несколько книг, в том числе «Чудное мгновение», «Песнь о Витьке-дураке или Роман Ролан».

Напомним, 1 сентября в больнице Екатеринбурга на 82-м году жизни умер советский и российский детский писатель Владислав Крапивин, а 5 сентября в Праге скончался всемирно известный чешский режиссер Иржи Менцель. Причиной смерти Менцеля стали осложнения после менингита, которым он переболел три года назад.



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