Ежедневное исполнение гимна Украины в школах Киева оспорили в суде
В суде оспорили решение Киевсовета, предлагавшего начинать каждый учебный день в столичных школах с исполнения гимна Украины.
Как сообщили в Окружном админсуде Киева, открыто производство по делу по иску к Киевскому городскому совету о признании соответствующего решения противоправным частично.
В суде отмечают, что истец (он не называется) просит отменить п. 1.2. решения, которым рекомендовано исполнение Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей.
Подготовительное заседание по этому делу назначено на 6 ноября 2020 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевском горсовете заявляли, что решение о начале занятий с гимна в столичных школах носит рекомендательный характер, и что ни один закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать исполнение Государственного Гимна Украины.
Изображение succo с сайта Pixabay.114
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