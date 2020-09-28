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Общество и люди

Ежедневное исполнение гимна Украины в школах Киева оспорили в суде

16:05 28 сентября 2020
Судейский молоток

В суде оспорили решение Киевсовета, предлагавшего начинать каждый учебный день в столичных школах с исполнения гимна Украины.

Как сообщили в Окружном админсуде Киева, открыто производство по делу по иску к Киевскому городскому совету о признании соответствующего решения противоправным частично.

В суде отмечают, что истец (он не называется) просит отменить п. 1.2. решения, которым рекомендовано исполнение Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей.

Подготовительное заседание по этому делу назначено на 6 ноября 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевском горсовете заявляли, что решение о начале занятий с гимна в столичных школах носит рекомендательный характер, и что ни один закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать исполнение Государственного Гимна Украины.

Изображение succo с сайта Pixabay.

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