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Общество и люди

"К нам тоже постучались": экс-нардеп Береза и его жена заболели коронавирусом

16:40 28 сентября 2020
Борислав Береза

Вскоре после того, как о положительном ПЦР-тесте на коронавирусную инфекцию сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов, стало известно о COVID-19 и в семье экс-нардепа Борислава Березы.

«Помните, как в фильме „Иван Васильевич меняет профессию“ Леонид Куравлев пел: „Счастье вдруг, в тишине, постучалось в двери. Неужель ты ко мне, верю и не верю!“? Так вот, к нам тоже постучались. Но не счастье, а коронавирус», — пишет Борислав Береза на своей страничке в соцсетях.

По его словам, вся семья уходит на 14 дней на самоизоляцию, хотя детей, к счастью, болезнь не зацепила.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», коронавирусную инфекцию и двустороннюю пневмонию диагностировали у известного певца Олега Винника и его партнерши по «Танцям с зірками» Алены Шоптенко.

Фото со странички Борислава Березы в социальных сетях.

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