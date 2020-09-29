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Общество и люди

Отрубили жертве пальцы, чтобы зайти в интернет-банк: любовницы-лесбиянки жестоко убили молодого мужчину

0:40 29 сентября 2020
Огромный нож

В португальском регионе Алгарве начался суд над двумя женщинами, которых обвиняют в жестокой расправе над сотрудником отеля.

Об этом пишет Daily Star со ссылкой на издание Correio da Manha.

Само убийство произошло еще в середине марта, но только сейчас полиции удалось выяснить подробности кровавого преступления.

Сообщается, что 19-летняя Мария Мальвейро и 23-летняя Мариана Фонсека убили работника отеля, предварительно накачав жертву наркотиками.

21-летний Диого Гонсалвес умер в ужасных муках и был расчленен девушками-убийцами.

Любовницы задушили мужчину и отрубили его пальцы, чтобы получить доступ к банковскому счету жертвы с мобильного телефона.

С помощью отпечатков пальцев убитого юноши убийцы сняли со счета через мобильное приложение 60 тысяч фунтов стерлингов, которые тот получил в наследство от убитой в 2016 году матери.

Затем преступницы расчленили жертву, после чего переписывались с его коллегами и друзьями в Facebook, чтобы обмануть их.

Останки молодого человека нашли 27 марта.

Во время следствия одна из убийц призналась, что на злодеяние их вдохновил полицейский сериал США «Декстер». В нем Майкл Си Холл играет судебно-медицинского эксперта, который ведет двойную жизнь как серийный убийца-линчеватель.

Следствие выдвинуло девушкам обвинение в убийстве, осквернении тела, компьютерном мошенничестве и использовании украденного автомобиля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России парень обезглавил мать «по велению демонов».

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