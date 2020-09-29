Любовь зла: мужчина упал с лодки, делая предложение любимой

Умение сделать предложение руки и сердца любимой женщине красиво и романтично считается важным качеством настоящего мужчины.

К сожалению, иногда в благие намерения мужского пола вмешивается некая таинственная сила (провидение, рок, судьба, везение), которая сводит на нет все тщательно спланированные действия.

Об одном из подобных случаев рассказывается в сюжете телеканала Fox News.

На ролике видно, как мужчина стоит на одной лодке, а его будущая невеста — на другой, расположенной поблизости.

Будущий жених сводит две лодки вместе, затем, стоя на краю своего плавсредства, достает кольцо и предлагает возлюбленной выйти за него замуж.

Женщина, похоже, соглашается, и пара обнимается. Но в этот момент по причине волнения или избытка чувств невеста случайно запускает мотор своей лодки и падает в нее, ударяя при этом ногой возлюбленного в лицо.

От удара он оказывается в воде.

Ролик набрал до сотни тысяч просмотров и комментариев, пишет сайт канала РенТВ.

«Я просто не могу понять тот факт, что он не сел в ее лодку», — написал один из пользователей. «Они никогда не забудут этот день», — пошутил другой. «Это просто как в сказке», — заявил третий. А четвертый и вообще полагает, что парню повезло — ему лучше убраться, чтобы не получать такие удары в лицо в будущем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что родители «Холостяка» Макса Михайлюка рассказали о его несчастной любви, когда он даже купил кольцо и собирался жениться. Разрыв для мужчины был очень болезнным.

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