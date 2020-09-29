Трещины на зубах: ученые назвали еще одно неприятное последствие коронавируса

Помимо потери волос, а также ряда других заболеваний коронавирус угрожает человечеству еще и ухудшением зубов, на которых появляются большие неприятные трещины.

Такими наблюдениями поделился доктор Тодд Бертман, дантист из Нью-Йорка, пишет MedicalXpress.

«В последнее время я видел много сломанных зубов, которые пришли в негодность после появления на них трещин — и таких было намного больше, чем обычно», — сказал он.

С коллегой согласна Авина Паранджпе, профессор эндодонтии в Школе стоматологии Вашингтонского университета.

«Количество заболевших в последние месяцы значительно выросло», — считает она.

Насколько сильно выросло число пациентов с трещинами?

«Учитывая количество случаев, которые мы наблюдали в университете и на практике, я бы сказал, что их количество увеличилось на 30−35%», — сказала Паранджпе.

Бертман и Паранджпе объяснили эту тенденцию повышением уровня стресса во время пандемии.

«Стресс, — сказал Паранджпе, — является основной причиной увеличения процента трещин на зубах».

Люди сталкиваются с меняющимися требованиями к работе, экономическими страхами, неудовлетворенными социальными потребностями или всеобъемлющими медицинскими проблемами.

Поскольку мы изо всех сил пытаемся найти или собрать импровизированное рабочее место дома, вполне вероятно, что многие окажутся в неудобных креслах и будут сидеть перед столами, которые не подходят для правильного положения тела. В результате неправильная осанка может вызвать боль в челюстном суставе и в мышцах, которые контролируют движение челюсти. Скрежет зубами — не редкость.

«И не думайте, что вы узнаете, что происходит», — предупредил Паранджпе. — 50% пациентов знают, что они скрипят зубами, а остальные 50% не знают".

Итак, что можно сделать, чтобы защитить свою улыбку?

По мнению Бертмана, может быть полезна медитация для уменьшения всепроникающего стресса.

«Это переносит вас в настоящий момент. И это может помочь вам больше сосредоточиться на позе, о которой важно помнить. Все, что вы можете делать — например, растяжка или изменение положения — может быть полезным», — полагает он.

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