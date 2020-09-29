Выбрала шест вместо кафедры: религиозная проповедница ушла из церкви в порно

В связи с началом пандемии коронавируса люди во многих странах были вынуждены сменить вид деятельности и стали заниматься новым для себя ремеслом.

При этом для некоторых новичков такая перемена стала желанной и позволила наконец-то найти себя.

К примеру, в США бывшая евангелическая проповедница решилась уйти из церкви и начать сниматься в порно.

Ее историю рассказывает New York Post.

Согласно информации издания, 36-летняя Николь Митчелл выросла в семье баптистов и получила религиозное воспитание. «Меня убеждали в том, что мои желания и тело изначально грешны и дурны», — рассказывает она. Несмотря на это, она с юных лет фантазировала, что станет стриптизершей, пишет «Лента.ру».

Митчелл регулярно ходила в церковь и часто задавала вопросы священникам. Ее заметили и в 2016 году предложили выступать перед прихожанами с еженедельной проповедью. Она с радостью согласилась. «Оказаться на сцене перед тысячами человек — это много лет было моей мечтой», — объясняет женщина.

В том же году Митчелл посетила театральный спектакль на тему ЛГБТ и осознала, что испытывает влечение не только к мужчинам, но и к женщинам. После проповеди перед многотысячной аудиторией в июле 2017 года она решила уйти из церкви. В июне 2019 года женщина развелась с мужем, а затем переехала в Лос-Анджелес.

Последний шаг — уход в порно — она предприняла именно под влиянием пандемии, когда начали рушиться казалось бы незыблемые устои миропорядка.

Осознав, что её призвание — быть эротической моделью, Митчелл завела аккаунт на OnlyFans (платформа, популярная в индустрии развлечений для взрослых, где создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователях), где публикует откровенные фото и видео.

Сейчас у девушки больше 15 тысяч подписчиков в инстаграме, и её даже пригласили на шоу «Джимми Киммел в прямом эфире». В данный момент 36-летняя Николь счастливее, чем когда-либо.

«Каждый человек имеет право выражать себя так, как ему нравится, а мне хочется именно так», — говорит Митчелл.

Ранее «ФАКТЫ» писали о превращении другого рода, когда люди из сферы развлечений возвращаются к служению обществу. Так, к примеру, поступила «Мисс Англия», которая прервала карьеру королевы красоты и вернулась к работе врача — бороться с коронавирусом.

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