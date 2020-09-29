28.18 / 28.37 32.68 / 33.08
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Барак Обама стал действовать жене на нервы (фото, видео)

9:29 29 сентября 2020
Мишель Обама

Бывшая первая леди США Мишель Обама приняла участие в популярной телепередаче Rachael Ray Show и рассказала в интервью ведущей Рэйчел Рэй о том, как проводила время на карантине. 56-летняя супруга 44-го американского президента увлеклась новым хобби — вязанием на спицах, которое успокаивает нервы. Она успела связать за несколько месяцев одеяло, пять шарфов, три топа, пару шапочек мужу и варежки для их старшей дочери Малии. Правда, варежки получились разного размера, так как Мишель в этом деле еще новичок.

В интернет-сообществах вязальщиц миссис Обама проходит под псевдонимом. Там ей дают ценные советы и мастер-классы.

Мишель также рассказала, что «карантин начинался так прекрасно» — ведь вся семья была в сборе. Но уже в июне «волшебство стало рассеиваться». И теперь муж Мишель Барак Обама иногда уже действует ей на нервы. Да и дочки тоже. Старшей Малии сейчас 22 года, младшей Саше (полное ее имя Наташа) — 19.
«Иногда Барак заходит в комнату, а я как раз чем-то занята. А он говорит: „Что ты делаешь?“. А я: „Ничего. Ничего. Просто уйди, пожалуйста“. Иногда не хочется говорить…», — рассказала Мишель.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Барак Обама опубликовал редкое семейное фото: его младшая дочь превратилась в красавицу.


345

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Изображение Zephyrka с сайта Pixabay

Выяснились детали о погибшем в киевском метро зацепере

Принц Джордж

Семилетний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон оказался замешанным в международном скандале (фото)

Светлана Тихановская

Тихановская после грязных намеков Лукашенко высказалась о Макроне

Скрин видео

Тележурналистка вынудила спортивного фаната надеть маску и тут же пожалела

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер