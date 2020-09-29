Барак Обама стал действовать жене на нервы (фото, видео)

Бывшая первая леди США Мишель Обама приняла участие в популярной телепередаче Rachael Ray Show и рассказала в интервью ведущей Рэйчел Рэй о том, как проводила время на карантине. 56-летняя супруга 44-го американского президента увлеклась новым хобби — вязанием на спицах, которое успокаивает нервы. Она успела связать за несколько месяцев одеяло, пять шарфов, три топа, пару шапочек мужу и варежки для их старшей дочери Малии. Правда, варежки получились разного размера, так как Мишель в этом деле еще новичок.

В интернет-сообществах вязальщиц миссис Обама проходит под псевдонимом. Там ей дают ценные советы и мастер-классы.

Мишель также рассказала, что «карантин начинался так прекрасно» — ведь вся семья была в сборе. Но уже в июне «волшебство стало рассеиваться». И теперь муж Мишель Барак Обама иногда уже действует ей на нервы. Да и дочки тоже. Старшей Малии сейчас 22 года, младшей Саше (полное ее имя Наташа) — 19.

«Иногда Барак заходит в комнату, а я как раз чем-то занята. А он говорит: „Что ты делаешь?“. А я: „Ничего. Ничего. Просто уйди, пожалуйста“. Иногда не хочется говорить…», — рассказала Мишель.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Барак Обама опубликовал редкое семейное фото: его младшая дочь превратилась в красавицу.





345

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter