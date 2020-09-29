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Общество и люди

Королева в ярости: из-за бунта служащих Елизавете II придется менять традиции на Рождество впервые за 33 года (фото)

11:11 29 сентября 2020
Королева Елизавета

В рядах служащих королевы Великобритании назрел бунт. Сотрудники Сандрингемского дворца, частной усадьбы династии Виндзоров в графстве Норфолк, отказались покинуть на Рождество свои семьи и самоизолироваться в течение четырех недель на своих рабочих местах.

Как пишет издание The Sun, эти меры планировались для того, чтобы обезопасить 94-летнюю Елизавету II и ее 99-летнего мужа принца Филиппа от угрозы заражения коронавирусом. Однако персонал выразил недовольство тем, что им предлагается заточить себя в «COVID-пузырь». И дал понять, что «всему есть предел». Они все хотят оставаться верными Ее Величеству, но чувствуют, что это уже чересчур — заставлять их изолироваться от своих семей на рождественские праздники. В «мятеже» задействованы около 20 сотрудников дворца.

Как сообщает инсайдер, королева в ярости. Теперь ей, возможно, придется впервые поменять традицию, которой она придерживалась последние 33 года. И встретить Рождество и Новый год не Сандрингеме, как обычно, а в Виндзорском замке.

Сандрингемский дворец

Переговоры с сотрудниками все еще ведутся.

Впрочем, в Виндзорском замке тоже не все спокойно. Ранее, как писали «ФАКТЫ», его служащие провели акцию протеста против увольнений и сокращения пенсий.

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