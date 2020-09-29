Умер известный украинский фотограф Виктор Марущенко

В ночь на вторник, 29 сентября, на 75-м году жизни умер известный фотограф Виктор Марущенко.

О смерти украинского фотографа сообщает его коллега по Школе фотографии Виктора Марущенко Валерий Милосердов: «Сегодня ночью не стало основателя нашей Школы — Виктора Марущенко. Мы запомним его таким: Мастером своего дела и Человеком с большой буквы. Выражаем самые искренние соболезнования его родным и близким».

Виктор Марущенко — участник более 60 персональных и групповых фотовыставок в Швейцарии, Германии, Франции, США, Канаде, Бразилии, Чили, Словакии, России, Украине. Участник биеналле в Венеции (2001) и Сан-Паулу (2004). Его фотографии находятся в коллекциях музеев, галерей и у частных коллекционеров.

Он родился в 1946 году в Новосибирске (Россия), а в 1951 году переехал в Украину, в Киев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Москве умер личный фотограф советского лидера Леонида Брежнева Владимир Мусаэльян.

Фото с сайта Школы фотографии Виктора Марущенко.



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