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Общество и люди

Скончался Нобелевский лауреат, изобретатель оптического пинцета

11:56 29 сентября 2020
Артур Эшкин

В Вашингтоне скончался физик Артур Эшкин, который получил Нобелевскую премию в области физики за разработку «оптического пинцета» для исследования молекулярных процессов и болезней человека. Напомним, ранее Нобелевский комитет оскандалился из-за Ивана Франко.

Как сообщает Washington Post, 98-летний ученый ушел из жизни 21 сентября в его доме в Рамсоне, штат Нью-Джерси.

Эшкин стал старейшим лауреатом Нобелевской премии в истории — он получил ее в 2018 году в возрасте 96 лет, хотя свое изобретение сделал более трех десятилетий назад.

Свою научную карьеру он начал еще в 1947 году в лаборатории Колумбийского университета, где получил научную степень физика. Затем по совету своего старшего брата Джулиуса, который участвовал в разработке атомной бомбы в качестве исследователя Манхэттенского проекта, продолжил изучение ядерной физики, получив докторскую степень уже в Корнельском университете в 1952 году.

Эшкин является автором десяток исследовательских работ и 47 патентов. В 1996 году его избрали членом Национальной академии наук США.

После ухода на покой он продолжал работать в своей домашней лаборатории над проектом получения недорогой энергии и в 2019 году сказал Business Insider, что он верит, что его новый метод производства дешевой энергии «спасет мир», а он получит вторую Нобелевскую премию.

Напомним, в сентябре 2020 года Нобелевский комитет объявил «уникальный год» в истории премии.

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