«Трамп пытался запретить, но не вышло»: Поплавский «хайпанул» с бутербродом

В сети бурно обсуждают видео, которое выложил в Tik Tok (это приложение подвергается санкциям в США) «поющий ректор» Михаил Попалавский.

На видео Поплавский предлагает даме бутерброд с салом и луком, однако та отказывается — мол, такого не ест. Тогда Поплавский ей и говорит: «Попробуй!»

Видео набрало около 600 тысяч просмотров.

Чому він досі існує? pic.twitter.com/0CU7iI3NBR — Пан брат Трємпєль (@antonohaio) September 29, 2020

Под этим постом интернет-пользователи оставили немало ехидных комментов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд в США временно заблокировал вступление в силу решения американской администрации об удалении приложения TikTok из магазинов Google и Apple.

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