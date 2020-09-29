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Общество и люди

«Трамп пытался запретить, но не вышло»: Поплавский «хайпанул» с бутербродом

12:01 29 сентября 2020
Михаил Поплавский

В сети бурно обсуждают видео, которое выложил в Tik Tok (это приложение подвергается санкциям в США) «поющий ректор» Михаил Попалавский.

На видео Поплавский предлагает даме бутерброд с салом и луком, однако та отказывается — мол, такого не ест. Тогда Поплавский ей и говорит: «Попробуй!»

Видео набрало около 600 тысяч просмотров.

Под этим постом интернет-пользователи оставили немало ехидных комментов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд в США временно заблокировал вступление в силу решения американской администрации об удалении приложения TikTok из магазинов Google и Apple.

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