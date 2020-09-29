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Общество и люди

Умерла актриса из сериала «Мухтар. Новый след»

12:37 29 сентября 2020
Тамара Муженко

Вскоре после того, как стало известно о смерти российского актера Владимира Носачева, снимавшегося, кроме прочего, в сериале «Возвращение Мухтара», умерла его белорусская коллега — артистка Тамара Муженко, сыгравшая в сериале «Мухтар. Новый след» Алевтину Валентиновну, бабушку Шурика.

Как сообщает «БЕЛТА», заслуженная артистка Беларуси, актриса театра и кино Тамара Муженко ушла из жизни на 81-м году жизни.

Отмечается, что артистка стала известна публике благодаря кино, «прожив» более ста историй. Она снималась в таких фильмах, как «Саша-Сашенька» и «Люди на болоте».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Москве скоропостижно скончался актер театра и кино Никита Логинов. 56-летний актер сыграл в 20 фильмах и восьми сериалах, в частности, в «Антикиллере» Егора Кончаловского, «ДМБ», «Москва. Три вокзала», «Последний мент».

Фото с сайта https://www.kino-teatr.ru.

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