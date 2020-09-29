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Общество и люди

Лидер "Голоса" подхватила коронавирус

13:08 29 сентября 2020
Кира Рудик

Коронавирус продолжает «гулять» среди народных депутатов — после того, как тесты подтвердили COVID-19 у «оппоблоковца» Мусы Магомедова, о положительном результате ПЦР-тестирования сообщила и лидер «Голоса» Кира Рудик.

«Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы — похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера. Члены команды „Голоса“, с которыми я общалась в пятницу, сдали тест», — пишет Кира Рудик на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о положительном тесте на коронавирусную инфекцию сообщал народный депутат восьмого созыва Борислав Береза. Его семья ушла на карантин. У детей, к счастью, COVID-19 обнаружен не был.

Фото со странички Киры Рудик в соцсетях.

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