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Общество и люди

Что устроили в Бабьем Яре в 79-ю годовщину трагедии – полное видео

14:59 29 сентября 2020
Горящие свечи

В Украине чтят память жертв трагедии в Бабьем Яру — 79 лет назад, 29−30 сентября 1941 года, нацисты расстреляли в Киеве десятки тысяч мирных жителей.

«Нацисты расстреляли в Киеве 33 771 еврея: почти всех, кто оставался в оккупированном городе. Расстрелы в Бабьем Яру стали самым масштабным убийством мирного населения, совершенным нацистами во время Второй мировой войны», — говорится в сообщении Мемориального центра Голокоста «Бабий Яр» (BABYN YAR Holocaust Memorial Center".

На страничке центра в социальных сетях опубликовано видео памятных мероприятий с участием руководства Украины.

Эксклюзивный материал о трагедии Бабьего Яра, в котором, по разным оценкам, с 1941 по 1943 год были расстреляны от 70 тысяч до 200 тысяч человек — мирных жителей и военнопленных — читайте на сайте «ФАКТОВ».

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