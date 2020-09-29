Наталия Орлянская: «Животное может смотреть с таким страданием и безысходностью...» (часть 29)

«…На сайте зоопарка предлагают стать опекунами животных. Прям как #cancer_girl, ведь опекунами моими стали уже многие из вас. А у меня через полторы недели 3-я химия. Так шо кто хочет — я нуждаюсь в опеке. Нет, я тут не шучу, ценю любую поддержку…» — пишет журналистка Наталья Орлянская в «Хрониках cancer girl» в Facebook, где рассказывает о своей борьбе с неоперабельной онкологией. «ФАКТЫ» с разрешения Орлянской продолжают публикацию ее дневника, а для тех, кто может помочь нашей коллеге, сообщаем номер ее гривневой карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394.

27.09.2020 . Хроники #cancer_girl. О животных.



Камингаут. Не люблю цирки и зоопарки. Умудрилась почти за четверть века в Киеве 3 раза по работе побывать в цирке, зато успешно проигнорить столичный зоопарк. Вот до позавчера: мама хотела посмотреть, и #cancer_girl решила оптичить.

Щас готова к тому, что в мою сторону полетят несогласные комменты, но я честно не хочу спорить. Просто выскажусь, ок?

Очень пристойно оборудована огромная территория, это правда. Отличные дорожки, часто развешаны карты территории (по мне, предельно доступные для понимания).

Несколько (достаточно) туалетов разбросаны по всей площади объекта. Есть фонтанчики с водой, ларьки с водой-мороженым-ватой-леденцами-сувенирами. Предусмотрена льготная цена не только для детей, но и для пенсионеров — половина от цены взрослого. На выходе — сувенирный магазин с офигительно крутыми мягкими игрушками (Я возле них истекла слюнями, но зажлобилась — дороговато, а уж для #cancer_girl, вечно шкаляющей деньги, и подавно). Очень красиво везде, озера, мини-водопадики, просто каскады камней.

Действительно большие вольеры для животных, тоже довольно красиво обустроены. На каждом вольере есть таблички: кто там и кратко — о данном виде. Вот смотрю и думаю: на фига я это написала? Ни разу не собиралась делать рекламу, тем более, вы там уже все были, уверена. Извините, Остапа понесло.

А вот чего собиралась сказать.

Животинки все гладенькие, явно хорошо кушают, это да. Для детей, наверно, это очень круто. Но блин, представьте: ВСЕ, реально ВСЕ животные, кто мог совместить наличие тени с местом нахождения в вольере, сидели/стояли жопами к посетителям. Даже малыши, видно, наученные уже родителями. Зубры, яки, бизоны, слон, жирафы, кабаны дикие, всяки-разны олени. Ну, вы поняли, как нас там рады видеть, Я б тоже так делала.

А еще часть, понятно, попрятались, если позволял рельеф или наличие каких-то кустов-деревьев. Львы, тигры, верблюды, носухи, гиены, большая часть птиц-хищников.

Я к чему. Все же животные не должны сидеть в клетках или даже благоустроенных вольерах. Им это грустно. И вообще неправильно. Но и мне, к примеру, было очень грустно. Я далеко не самый чувствительный человек, но пару раз аж глазки вытирала. Раз — когда к оградке подошел серенький с сединой ослик. Ребята, ну смейтесь, но вся печаль мира в этих глазах.

А еще меня торкнул белый мишка. Мишка сидел в грязноватой воде, но ему явно было жарко. А как голову поднял — да Боже ж ты мой! — я бы не поверила, что животное может смотреть с таким страданием и безысходностью.

И еще впечатлила гиена. Да, малоприятная зверушка как бы. Но эта вышла из своей схованки, подошла к ограде, насколько могла, и подняла голову. Блин, взгляд несчастной псины.

А еще там был огромный крук. А вы знали, что они живут до 70 лет?

В общем, да. Я не буду спорить в комментариях. Просто я считаю, что место животных на воле. Вот. Да, я знаю, что это невозможно. Поэтому ходите в зоопарки и детей водите. Просто к глазам не сильно присматривайтесь…

П. С. А знаете, у меня есть общее с этим зверьем. Там на сайте зоопарка предлагают стать опекунами животных. Прям как #cancer_girl, ведь опекунами моими стали уже многие из вас. А у меня через полторы недели 3-я химия. Так шо кто хочет, я нуждаюсь в опеке. Нет, я тут не шучу, ценю любую поддержку…

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