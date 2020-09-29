В Киеве заработало социальное такси для детей с инвалидностью

Социальное такси, или «Инватакси для детей с инвалидностью» уже заработало в Киеве, как сообщили в столичной горгосадминистрации. Вначале этот пилотный проект, по словам Марины Хонды, заместителя городского головы, будет действовать для 170 детей с инвалидностью, нуждающихся в постоянной реабилитации и которым нужно перемещаться по городу к реабилитационным центрам, специальным учебным заведениям или к медшколам.

Если услуга покажет свою эффективность, то ее сделают доступной для всех лиц с инвалидностью. В столице насчитывается почти 12 тысяч детей с инвалидностью, из которых около пяти тысячам требуется помощь социального такси. С появлением «Инватакси» станет больше транспортных средств, позволяющих перевозить таких людей.

В тестовом режиме проект работает до конца года, а сложность его реализации оказалась в том, что рынок был не готов к оказанию такой помощи. Перевозки осуществляются силами коммунальной организации «Киевмедспецтранс», переоборудовавшей авто «скорой» под транспортировку людей с инвалидностью. С ребенком также может находиться и сопровождающий. А персонал такси способен оказать первую медпомощь и снабжен соответствующим набором лекарств.

Сейчас используют 12 автомобилей: 10 седанов и две кареты, которые оборудовали специальными креплениями для кресел колясочников. Есть и несколько резервных авто, которые при острой необходимости могут выехать на маршруты. Оказание услуги проводится в соответствии с международными стандартами и европейской практикой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине упростили процедуру получения материальной помощи.

Фото: Facebook Марины Хонды

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