Умерла киевлянка, спасавшая из Бабьего Яра евреев

Во вторник, 29 сентября, в Киеве умерла член комиссии по увековечению памяти жертв Бабьего Яра и председатель Ассоциации праведников народов мира и Бабьего Яра Софья Яровая. В этом году Бабий Яр отметил 79-ю годовщину трагедии.

Как сообщает фонд Бнэй Азриэль на своей странице в Facebook, в годы фашистской оккупации Софья вместе с мамой и спасли от казни семь евреев.

После окончания вуза в 1947 году Софья работала в школе учителем украинского языка и литературы. В 1967 году стала директором новой 189-й школы, которая через четыре года вошла в десятку лучших школ СССР по организации спортивно-массовой работы.

В 1997 году израильский Институт Катастрофы и героизма Яд ва-Шем присвоил Софье Яровой почетное звание праведника народов мира.

Ранее сообщалось, что во время Холокоста украинцы спасли тысячи евреев.

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