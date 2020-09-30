"Лошадиная доза": стали известны результаты анализов утонувшей дочери Владимира Конкина

Сотрудники Следственного комитета, возбудившие уголовное дело о возможном убийстве погибшей дочери актера Владимира Конкина, шокированы результатами химико-токсикологических исследований ее мочи и крови.

Согласно им, в обоих анализах были показатели более двух промилле алкоголя и следы снотворного, пишет МК.

«Кровь всегда исследуют на наличие заболеваний и алкоголь. В моче ищут следы препаратов и наркотиков. Я, как „выездник“ скажу, что сталкивался с таким тандемом — снотворное и лошадиная доза алкоголя не один раз. Обычно это использовали люди, которые знали, чего хотят. Конечно, остается небольшая вероятность, что девушка могла перепутать таблетки, как говорится, ну или что это было кем-то устроено специально так, чтобы сложилось определенное мнение. Судя по результатам исследований, София выпила больше актера Михаила Ефремова. У того в крови было 2,1 промилле. Это около одной пол-литровой бутылки водки», — считает эксперт.

По его словам, опьянение более двух промилле невозможно скрыть — спутанность сознания, шатающаяся походка, притупление чувства боли. Плюс еще снотворное.

При этом адвокат отца погибшей Юлия Нитченко настаивает на том, что София не планировала умирать.

«Владимир Конкин рассказал мне, что незадолго до трагедии он встречался с Софией и предлагал ей деньги, чтобы та погасила свои долги. Девушка не сильно была обеспокоена кредитами и всегда знала, что рядом отец, который готов ее поддержать», — рассказала защитница.

Меж тем психиатр-нарколог Алексей Казанцев описал состояние, в котором находилась Конкина перед смертью, пишет 5 tv-ru.

«Она находилась в состоянии алкогольного опьянения как минимум средней степени. Человек в таком состоянии заторможен, нарушается координация движения, нарушается критика к своему состоянию. Как говорится, „нам море по колено и реки по плечо“. Если такие люди начинают плавать, они довольно часто тонут», — рассказал врач.

Казанцев обратил особое внимание на наличие в крови Конкиной снотворного. По его словам, этот опасный коктейль может привести к алкогольной коме и летальному исходу.

«Под таким воздействием человек не может даже пройти ровно по одной линии. А плавание — это еще и физическая нагрузка, где требуется концентрация внимания и координация движений. В состоянии опьянения, усиленном седативными препаратами, можно и в ложке воды захлебнуться», — заключил нарколог.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что увидев результаты экспертизы, в семье погибшей Софии Конкиной начали подозревать в ее смерти жениха Михаила.

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