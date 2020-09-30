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Общество и люди

Казанский рассказал о ссоре главарей донбасских сепаратистов-боевиков

10:22 30 сентября 2020
Ссора

Журналист Денис Казанский, включенный в группу украинских переговорщиков в рамках Трехсторонней контактной группе и рассказывавший, что на консультациях представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» никто всерьез не принимает, рассказал о ссоре двоих известных донецких сепаратистов.

«Соратники по борьбе за „Новороссию“ — безумные донецкие маргиналы Хряков (Александр Хряков, так называемый „министр информации и массовых коммуникаций“, — Авт.) и Пургин (Андрей Пургин, экс-глава так называемого „народного совета“, — Авт.) теперь по разные стороны баррикад. Пургин создает в „ДНР“ свою оппозиционную партию (!), а Дядюшка Хрю борется с ней, как может — сделал Telegram-канал, где обзывает недругов геями и евреями», — пишет Казанский в Twitter и добавляет: «Как причудливо складываются судьбы. С 2005 Хряков и Пургин плечом к плечу „шестерили“ у „регионалов“ и боролись с „оранжевой чумой“. В 2014 году прямо с маргинального днища вознеслись в правительство „ДНР“. Но теперь пропасть русского мира разделила двух старых соратников».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», донецкие «власти» разрешили жителям временно неподконтрольных территорий Донецкой области использовать паспорта Украины в случае проставления в них отметок «органов ДНР» или России.

Изображение Wendy Corniquet с сайта Pixabay

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