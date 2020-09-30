В правительстве Украины есть ребята, которым я устраивал личную жизнь, — Листерман

В высших эшелонах украинской власти есть люди, которые при выборе спутницы жизни воспользовались услугами российского бизнесмена Петра Листермана. В интервью изданию «ГОРДОН» владелец бюро знакомств рассказал, что помог устроить личную жизнь нескольким украинским политикам, а также политикам стран СНГ.

По словам Листермана, с его помощью эти люди женились на супердевушках, а потом «медленно поднялись и вошли в правительства этих всех стран СНГ».

Как отметил известный сводник, речь идет об Украине, России, Молдове, Узбекистане.

Он отказался называть фамилии политиков и бизнесменов, которым помог познакомиться с будущими женами. Но пообещал спросить у них разрешения и затем сообщить Дмитрию Гордону лично.

Имена звезд Голливуда, которым он помог устроить личную жизнь, Листерман назвал. Это актеры Эдриен Броуди и Брэд Питт.

«Вот у нас Эдриен Броуди, [который сыграл главную роль в фильме] „Пианист“. Лохматый пацанчик. Я дал ему девушку хорошую. Он был счастлив года два… Сейчас, например, Брэд Питт приехал в Германию, влюбился в одну девушку. Я ему там… Она с ним сбежала. Сейчас у них любовь. Красавица, очень хорошая. То есть я в основном по голливудским звездам», — отметил Листерман.

Как писали «ФАКТЫ», скандальный светский персонаж Петр Листерман частый гость модных вечеринок. В народе за ним давно закрепились «звания» свахи и сводника.

Фото: tochka.net.









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