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Общество и люди

Украинцам возвращают «пакеты малыша»

11:50 30 сентября 2020
Новорожденный

В Украине вновь возвращаются к обеспечению молодых родителей так называемыми «беби-боксами», которые начали выдавать два года назад, а летом 2020 года Кабмин решил заменить такую помощь денежной — пятью тысячами гривен, которые разрешалось «отоваривать» лишь в определенных магазинах.

Так, Верховная Рада Украины поддержала проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша», — сообщают в информационном управлении Аппарата парламента.

Согласно документу, стоимость «беби-бокса» составляет не менее трехкратного размера прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату выдачи «пакета малыша».

Помощь будут выдавать в учреждении здравоохранения, к примеру, в роддоме, родильном отделении, перинатальном или неонатальном центре независимо от формы собственности.

Если в учреждении здравоохранения «беби-боксов» не будет, их будут выдавать местные структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя единовременной помощи при рождении ребенка по личному письменному заявлению.

Изображение со странички Минсоцполитики Украины в социальных сетях.

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