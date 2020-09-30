В Украине с октября вступает в силу важное правило для водителей

С четверга, 1 октября, вступает в силу обязательное требование правил дорожного движения — водители вне населенных пунктов обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

В Патрульной полиции напоминают, что свет следует включать в любое время суток — это правило будет действовать для механических транспортных средств до 1 мая 2021 года.

Нагадуємо, що з 1 жовтня і до 1 травня діє обовязкова до виконання вимога ПДР у будь-який час доби водії, що рухаються на механічних транспортних засобах поза населеними пунктами, повинні вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар.



Безпечних подорожей! pic.twitter.com/fHzwN3xOFR — Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) September 30, 2020

Фото со странички Патрульной полиции в социальных сетях.

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