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Общество и люди

В Украине с октября вступает в силу важное правило для водителей

14:08 30 сентября 2020
Фары ближнего света

С четверга, 1 октября, вступает в силу обязательное требование правил дорожного движения — водители вне населенных пунктов обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

В Патрульной полиции напоминают, что свет следует включать в любое время суток — это правило будет действовать для механических транспортных средств до 1 мая 2021 года.

Фото со странички Патрульной полиции в социальных сетях.

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