Единственный выживший в крушении Ан-26 курсант дал первое интервью для ТВ

Единственный выживший в чудовищной авиакатастрофе под Чугуевым курсант Вячеслав Золочевский впервые смог покинуть больничную палату и выйти на улицу.

В интервью «ТСН» курсант признался, что начал вставать с кровати в минувшие воскресенье и понедельник. «В рубашке родился, но железной», — говорит Вячеслав.

Он рассказал, что когда перед катастрофой самолет накренился, то ударился головой и отключился. Вячеслав не хочет пока рассказывать о пережитом, лишь вспоминает, что пытался спасти сокурсника, тело которого горело…

Пока что курсант не знает, будет ли продолжать обучение, говорит, что «все должно зажить».

Эксклюзивное интервью с мамой Вячеслава Золочевского читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Вячеслава Золочевского из соцсетей.

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