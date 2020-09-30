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Кинофестиваль «Новое украинское кино» и Конопляная ярмарка: куда пойти в Киеве в выходные

До 8 октября в парке имени Тараса Шевченко работает кинотеатр под открытым небом. В программе фильмы: «Красавица и чудовище», «Дневник Бриджит Джонс», «Анна Каренина», «Отель «Гранд Будапешт», «Маленькие женщины», «Форма воды», «Эдвард Руки-ножницы», «Близость», «Королевство полной луны».

Начало: 20:30.

Вход свободный.

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В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

1 октября — концертная программа «Чайковський Ballet Gala»,

2 октября — концертная программа «Bass Gala»,

3 октября — опера «Наталка-Полтавка».

Начало: 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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1 октября с 19:00 до 22:00 в Центральной районной библиотеке им. П. Тычины в рамках кинофестиваля «Новое украинское кино» состоится показ лент украинских режиссеров.

Адрес: ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24.

Вход свободный. По предварительной записи.

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До 18 октября в Центре современного искусства М17 проходит выставка украинского художника, вице-президента Национальной академии искусств Украины Виктора Сидоренко «Несвоєчасне». В экспозиции: фотографии, акварельные эскизы.

Адрес: ул. Антоновича, 102—104.

Цена: 70—100 грн.

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С 2 по 4 октября на ВДНХ пройдет Конопляная ярмарка, на которой будут представлены: текстиль, бумага, продукты питания, пластик, косметика, строительные материалы.

Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1.

Вход свободный.

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До 4 октября проходит Фестиваль симфонической, хоровой, камерной и электроакустической музыки.

Адрес: Дом звукозаписи Украинского радио (ул. Первомайского, 5в); Киевский дом актера (ул. Ярославов Вал, 7); Национальная филармония Украины (Владимирский спуск, 2).

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До 31 октября в музее «Три после полуночи» проходит выставка «Україна на дотик». В экспозиции: бюсты Владимира Вернадского, Тараса Шевченко, Михаила Грушевского, здание Львовского оперного театра, башня Луцкого замка.

Адрес: ул. О. Гончара, 48 В.

Вход свободный.

Фото с сайта cannafair.info

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