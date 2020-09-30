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Общество и люди

Осенние сюрпризы: в Киеве второй раз в году зацвели каштаны

22:45 30 сентября 2020
каштаны цветут осенью

Уже не первый год в столице осенью горожане замечают повторное цветение каштанов. И на этот раз фото белых «султанов», которые были замечены возле Дарницкого вокзала, разместил в Facebook паблик Дарница Live.

Видимо, единичные веточки украсились каштановыми свечками под влиянием смены погоды. Деревья почувствовали влагу и выпустили цветы. Именно резкое изменение погоды и стало причиной такого явления. Массовым его не назовешь, но, как отмечают киевляне в комментариях, такое случается и с магнолиями, и с сиренью, с плодовыми деревьями, в частности, с яблонями. А в подтверждение — фото яблоневого цвета при созревших яблоках.

Специалисты считают, что в большинстве случаев повторное пышное цветение не приносит пользы дереву, которое войдет в зиму ослабленным и, возможно, весной даст меньше цвета.

В комментариях киевляне сообщили, что на днях цветущие каштаны наблюдали в парке Воинам-интернационалистам, возле Дарницкой райадминистрации и в других местах.

А в прошлом году октябрь был невероятно теплым, и в это время на бульваре Верховной Рады отличилась сакура — покрылась дивным розовым цветом. Не исключено, что она обрадует киевлян и на этот раз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что из-за климатических изменений Киев «переместился» на юг на 400 километров.

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