Депутат-отец троих детей поцеловал женскую грудь во время эфира и поплатился за это

В Аргентине депутат парламента Хуан Эмилио Амери стал еще одной жертвой перехода мира на работу по видеосвязи, которая наблюдается в последние месяцы.

Об этом пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что в связи с коронавирусом очередная сессия конгресса Аргентины проводилась в онлайн-режиме — народные избранники находились дома, а на общем экране и в интернете шла прямая трансляция их выступлений, а также показывались сами депутаты на рабочих местах.

В какой-то момент развеселившийся 47-летний Амери посадил к себе на колени какую-то девушку, затем оголил ей грудь и начал целовать на глазах у шокированных коллег и всех наблюдавших за трансляцией в Сети избирателей.

Конференцию пришлось срочно прекратить, но скандальный ролик попал в Интернет, а политик — на всеобщее осуждение.

А так как любвеобильный мужчина женат и воспитывает троих детей, то коллеги-депутаты «в воспитательных целях» единогласно проголосовали за его отстранение от работы на время расследования.

Поняв, что лишается выплат, которые будут заблокированы на это время, политик попытался оправдаться, правда, без особого успеха.

Он утверждал, что его подруга якобы недавно увеличила грудь, и он не мог удержаться от того, чтобы её не потрогать, но потом увлёкся. К тому же он думал, что в тот момент у него не работал Интернет.

После шквала критических замечаний Амери всё же принёс свои извинения, объяснив все «плохой интернет-соединением в районе».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Новой Зеландии чиновник стал объектом для насмешек после того, как появился в прямом эфире без штанов.

Фото: https://www.dailymail.co.uk/

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