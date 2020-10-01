Поменял жену на тещу: мужчина не дождался супругу из больницы и стал жить с ее матерью

В некоторых семьях измена может стать средством для того, чтобы «поправить ситуацию» в отношениях, в других же она воспринимается болезненно и очень тяжело, особенно если в роли женщины, которая уводит мужа, выступает самый близкий человек.

Именно с такой ситуацией столкнулась жительница Бразилии Камилла де Мело из города Пернамбуку, которая была вынуждена провести четыре месяца в больнице, перенеся инсульт после операции, пишет noamazonaseassim.

Все это время девушка находилась на грани жизни и смерти, но после выздоровления ее ждал новый удар: когда отец наконец забрал Камиллу домой, он рассказал, что ее мать и муж завели роман.

Поводом для их отношений стала безвинная причина: теща перебралась к зятю якобы для того, чтобы «помочь присматривать за ребёнком». Однако вскоре их отношения «вышли на новый уровень».

Влюблённый в тещу зять всего дважды посетил находившуюся в реанимации Камиллу, а её мать не приезжала к ней вообще.

«Когда я вышла из больницы и позвонила ей, чтобы сказать, что жива, и спросить, правда ли они встречаются, то получила ответ: „Да, мы вместе и очень счастливы“. Я не могла поверить своим ушам. <…> Муж не брал трубку, а после прислал сообщение с просьбой о разводе. Ни объяснений, ни оправданий, ничего», — посетовала Камилла де Мело.

По словам бразильянки, она росла в нормальной полной семье. Её мать и отец прожили вместе 32 года. Однако, когда Камилла была подростком, родительница пыталась конкурировать с ней и постоянно была недовольна своим ребёнком. Сейчас о маленьком сыне девушке помогает заботиться её отец, который тоже оказался обманут.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Британии мужчина женился на собственной теще, добившись отмены закона 500-летней давности, и с тех пор абсолютно счастлив.

Фото: https://www.instagram.com/kamyllaa.melo/

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