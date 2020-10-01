28.21 / 28.40 32.86 / 33.28
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Мать выжившего в крушении Ан-26 курсанта сообщила новости о состоянии сына

8:26 1 октября 2020
мама курсанта ирина золочевская

Курсант Вячеслав Золочевский, единственный выживший в авиакатастрофе под Чугуевым, все еще лечится в военном госпитале в Харькове; юноша идет на поправку, с каждым днем самочувствие все лучше. Новости о состоянии курсанта рассказала в Instagram мать пострадавшего Ирина Золочевская.

По словам женщины, в госпитале сыном занимается внимательный и отзывчивый персонал. Также Золочевская благодарна всем тем, кто связался с ней после трагедии и выразил поддержку.

Как сообщали «ФАКТЫ», в разбившемся под Чугуевым самолете находились 20 курсантов и семеро членов экипажа. Мама Вячеслава Золочевского рассказала в интервью «ФАКТАМ», что о трагедии узнала из новостей и тут же бросилась в военный госпиталь. Пострадавший был в реанимации, но оставался в сознании. Женщине разрешили увидеться с сыном.

365

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
КАРДИОЛОГ ИЛОНА БЕГЛАРЯН

Повышенное давление коварно тем, что часто человек его не ощущает, — кардиолог

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Крисси, Джон и их сын

Ребенок модели Крисси Тейген и певца Джона Ледженда родился мертвым – пара опубликовала душераздирающие фото

Крис Дженнер

Бывший охранник матери сестер Кардашьян-Дженер подал на нее суд, обвинив в сексуальных домогательствах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер