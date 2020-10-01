Мать выжившего в крушении Ан-26 курсанта сообщила новости о состоянии сына

Курсант Вячеслав Золочевский, единственный выживший в авиакатастрофе под Чугуевым, все еще лечится в военном госпитале в Харькове; юноша идет на поправку, с каждым днем самочувствие все лучше. Новости о состоянии курсанта рассказала в Instagram мать пострадавшего Ирина Золочевская.

По словам женщины, в госпитале сыном занимается внимательный и отзывчивый персонал. Также Золочевская благодарна всем тем, кто связался с ней после трагедии и выразил поддержку.

Как сообщали «ФАКТЫ», в разбившемся под Чугуевым самолете находились 20 курсантов и семеро членов экипажа. Мама Вячеслава Золочевского рассказала в интервью «ФАКТАМ», что о трагедии узнала из новостей и тут же бросилась в военный госпиталь. Пострадавший был в реанимации, но оставался в сознании. Женщине разрешили увидеться с сыном.

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