Женщина вернулась в горящий дом за сыном и погибла с ним в объятиях

В США погибла всемирно известная защитница людей с аутизмом Феда Алмалити. Как сообщает Metro, Феда пыталась спасти из горящего дома своего сына Мухаммеда, страдающего РАС (расстройством аутистического спектра). Мать и сын погибли в огне.

Чрезвычайное происшествие случилось в городе Фримонт в Калифорнии. В доме, где жила правозащитница с семьей, ночью возник пожар — что-то загорелось на кухне. Из здания успели выбежать Феда, ее сестра Салах и племянница. Когда семья поняла, что 15-летний Мухаммед остался внутри, Феда тут же бросилась за ним. Тем временем оба этажа дома быстро наполнились дымом.

Прибывшие пожарные за полчаса погасили пламя. 43-летнюю мать и сына-подростка нашли в спальне на втором этаже — они лежали рядом на полу комнаты. Обоих экстренно доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. От полученных травм мать и сын скончались.

Сестра Феды вспоминает, что та кричала и пыталась убедить сына бежать из горящего дома, но подросток сопротивлялся. Скорее всего, Феда и Мухаммед надышались угарного газа и потеряли сознание.

Феда Алмалити после рождения сына стала активной защитницей людей с аутизмом. Женщина учредила Национальный совет США по тяжелому аутизму, добилась изменения законов в штате Калифорния, чтобы медицинская страховка покрывала лечение РАС. Также Феда организовала и поддерживала местное сообщество людей, страдающих от заболевания.

Фото autismspeaks.org, josephgeha16/twitter

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