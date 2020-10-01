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Общество и люди

ВИЧ-позитивная украинская телеведущая заболела коронавирусом

13:32 1 октября 2020
Кристина Шапран

ВИЧ-позитивная украинская телеведущая Кристина Шапран подхватила коронавирусную инфекцию — она заподозрила COVID-19 после появления сильной боли в горле, а затем исчезли запахи…

Об этом телеведущая канала Kyiv Live рассказала в интервью «Радио Свобода». На момент беседы болезнь длилась уже 10-й день.

«Чувствую себя вполне нормально. Я еще шутила, что мне расхотелось ныть. А захотелось секса, значит, я на правильном пути. Из симптомов у меня все еще пока держится 37,2 по вечерам, утром просыпаюсь обычно с 36,6», — рассказывает телеведущая, у которой постепенно начинает возвращаться обоняние.

«Вчера заметила, что начали появляться едва заметные запахи. У меня исчезало обоняние. Очень странное ощущение, ни на что не похоже, когда ты не понимаешь, ни как ты пахнешь, ни как в доме пахнет, как пища пахнет: она вообще съедобная или не очень. И только в такие моменты осознаешь, что это такие простые и привычные вещи, но без них — никак. И боишься уже оставлять без таймера готовиться пищу — если она начнет гореть, ты не почувствуешь», — говорил Кристина Шапран.

По ее словам, лечение ВИЧ-позитивных людей с COVID-19 не отличается от того, как лечат ВИЧ-отрицательных пациентов. Тем более, что телеведущая начала проходить терапию практически сразу, как узнала о ВИЧ-инфекции. Так что и иммунитетом у нее все хорошо.

«На сегодняшний день мое состояние такое же, как и у любого здорового человека, который за собой следит. Уровень моего иммунитета выше, чем у большинства среднестатистических людей, которые не спят, по пятницам выпивают и курят, например», — отмечает Кристина Шапран и добавляет, что благодаря терапии болеет гораздо меньше.

«Мне сложно с врачебной точки зрения объяснить, как это работает. Как я понимаю, те препараты, которые закрывают клетки от вторжения вируса ВИЧ, они же помогают ее защитить и от каких-то других вирусов, делая несколько менее уязвимой иммунную систему. Думаю, что COVID-19 проходит у меня в достаточно легкой форме, в том числе, и благодаря этому», — добавила телеведущая.

Фото со странички Кристины Шапран в соцсетях.

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