— Шестнадцать лет назад, вдохновившись идеей создать родовое поместье, наша семья переехала из Киева в создававшееся тогда в Макаровском районе поселение Долина Джерел, — рассказала «ФАКТАМ» глава общественной организации «Кедри України», социальный предприниматель Татьяна Мадисон. — Мы и наши будущие соседи взяли по гектару земли, полагающемуся по закону. Каждая семья приступила к созданию на своем участке райского уголка: высадили живую изгородь (вместо привычного забора), лес, сад, огород, выкопали озерцо, построили небольшой уютный дом. Мы с мужем вместе с друзьями создали в поселении на двух участках кедровый питомник. Сейчас в массовом сознании кедр ассоциируется с Сибирью или с многократно упоминаемым в Библии ливанским кедром. Но оказалось, что всего несколько столетий назад эти целебные деревья в изобилии росли и на территории нашей страны. Своим известным пушным богатством Киевская Русь в значительной мере была обязана как раз кедровым лесам — в них водились соболи. Этот зверек селится только рядом с кедром.

«В 20 детских садиках и школах столицы растут подаренные нашей организацией кедры»

— Информации в старинных источниках об изобилии ценных мехов в Киевской Руси немало, — продолжает Татьяна Мадисон. — Расскажу об одном из них, который меня удивил. Он создан вскоре после взятия Киева ордами Батыя. Речь идет о путевых заметках католического монаха Плано Карпини. Папа Римский направил его в качестве посла к хану монгол. Монах написал, какой данью обложили завоеватели русичей: с каждого человека по одной шкурке соболя, хорька, бобра, чернобурой лисицы и по шкуре… белого медведя. Стала изучать, что это мог быть за косолапый. Выяснилось, что в девственных лесах Канады до сих пор сохранились уникальные кермодские медведи, шерсть которых имеет светлый кремовый оттенок. Это не альбиносы и не родственники белых медведей, обитающих в Арктике, а особый совершенно не агрессивный вид, родич бурых медведей. Вероятно, некогда кермодские медведи водились и у нас.

— Семена кедра для своего питомника заказываете в Сибири?

— Не только там, но еще на Алтае и в Украине. Выращиваем сибирский и корейский кедры. На сайте нашей организации мы создали «Кедровую карту Украины», где отмечаем как взрослые кедры, так и молодые посадки. А самый крупный и уникальный кедровый массив расположен в Карпатах на территории заповедника Горганы, где сохранился большой участок нетронутых человеком пралесов. Там находится обширный участок европейского кедра.

Кстати, в прошлом году в Ужгороде обнаружили уникальные для Украины взрослые плодоносящие ливанские кедры, экспериментальные саженцы из их семян уже пережили первую зиму у нас под Киевом. При заботливом уходе кедры хорошо приживаются и растут по всей территории нашей страны. С трехлетнего возраста корень растения уже хорошо развит для пересаживания. Кедры можно высаживать в любое время года, обязательно обеспечив полив в засушливые периоды.

Часть саженцев мы продаем (10 процентов стоимости каждого из них идут на реализацию наших «зеленых» социальных проектов), часть благодаря поддержке меценатов — дарим. Многим детям мы подарили саженцы с тем, чтобы ребята вырастили свое родовое дерево. Кедр живет в среднем около 500 лет. Представляете, 20 поколений потомков каждого из этих детей смогут иметь живую родовую реликвию.

Проводим экологические уроки, раздаем ребятам кедровые орешки, и они высаживают их в горшочках. С ребятами и их учителями высадили подаренные нами саженцы кедров на территориях около 20 садиков, школ и парков столицы и области. Эта акция продолжается.

«Воздух в кедрачах в два раза стерильнее, чем по нормам, предусмотренным для операционных»

— Есть информация, что столетие назад известному хирургу Пирогову в одной из военных кампаний пришлось оперировать раненого без каких-либо антисептиков. Операция проводилась в экстренных условиях в кедровом лесу и прошла успешно, — продолжает Татьяна. — Дело в том, что воздух в кедрачах в два раза стерильнее, чем по нормам, предусмотренным для операционных помещений. Лабораторно доказано, что хвоя кедра в течение десяти минут уничтожает все известные вирусы гриппа. Уверена, что также легко кедр расправляется и с пресловутым коронавирусом.

Замечу также, что в народе кедр называют хлебным деревом и деревом-коровой. Ведь из его орехов получают масло, муку и даже растительные сливки, которые почти втрое питательнее коровьих.

Знаете, сколько деревьев идет в нашей стране под топор накануне Нового года в угоду варварской традиции ставить в доме елочку? Пять миллионов (!) сосен и елей. Причем процентов тридцать из них даже не находят своего покупателя. Мы предлагаем экологическую встречу Нового года: дарить саженцы кедров, елей, сосен, высаживать их во дворах, украшать гирляндами из сухофруктов, ягод, грибов — чтобы ими могли зимой полакомиться птицы и мелкие звери. Уже несколько лет накануне новогодних праздников проводим в Киеве парад Эко Дедов Морозов. Зарегистрированным участникам дарим саженцы кедров и голубых елей. В прошлом году парад стал международным, попал в Книгу рекордов Украины. Активными участниками таких мероприятий являются жители поселений родовых поместий. В Украине их уже около 30. Есть они и в других странах.

Татьяна Мадисон: «Своим пушным богатством Киевская Русь была обязана как раз кедровым лесам — в них водились соболи. Этот зверек селится только рядом с кедром»

— Сколько семей живет в вашем экопоселении?

— Около двадцати, примерно столько же сейчас находится в процессе обустройства своих участков. Многие семьи многодетные, больше двадцати детей родились уже в своих родовых поместьях. Женщина хочет рожать, когда уверена в завтрашнем дне и чувствует, что семья сможет достойно вырастить нового человека. В родовом поместье для этого есть все необходимые условия.

— Поселенцы занимаются натуральным хозяйством — питаются тем, что вырастили?

— Не только. Наши сады и леса еще подрастают, поэтому пока не могут полноценно обеспечивать большие семьи плодами и ягодами. Но свободная жизнь на земле раскрывает в людях таланты: наши соседи занимаются строительством экологических зданий, пчеловодством, травяной косметикой, чайными сборами, гончарным творчеством, созданием авторской одежды..

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жителе Николаева, который за 20 лет высадил 21 тысячу деревьев.

Фото предоставлено Татьяной Мадисон



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