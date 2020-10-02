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Общество и люди

Появилось видео "фекального" инцидента с экс-адвокатом Ефремова: нападавшие решили объясниться

0:20 2 октября 2020
Пашаев Эльман

Молодые люди, напавшие в четверг, 1 октября, на бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, решили объяснить свой поступок и мотивы, которым он был вызван.

Видео с признаниями юношей приводит Telegram-канал Mash.

Напомним, перед входом в суд двое парней подбежали к бывшему защитнику известного актера и облили его из термоса пахучей субстанцией. Пашаев сразу понял, чем его хотят окатить, и начал защищаться, вступив в драку с обидчиками.

Тем не менее, часть содержимого термоса попала на дорогой костюм защитника от «Армани».

Несмотря на это, юрист не отменил участие в заседании и заявил, что «его ничего не остановит», а также, что его «не удастся заставить замолчать». Известно, что за день до инцидента Эльман Пашаев пообещал раскрыть личность «заказчика» дела Ефремова, по которому народный артист получил восемь лет колонии общего режима.

Итак, свое нападение юноши объяснили желанием «намекнуть» Пашаеву, что «нельзя так много лгать», и что ложь не приводит к добру. Они утверждают, что не хотели нападать на юриста, а всего лишь пытались вручить ему термос с «этим самым».

Деньги за дорогой костюм они готовы скинуть Пашаеву на карту, «если только она не заблокирована».

Сам же адвокат сказал, что уже обратился в полицию с заявлением на своих обидчиков, поэтому история наверняка получит продолжение.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 18 сентября Пашаева лишили статуса адвоката. Решение приняла адвокатская палата Северной Осетии. поводом стали высказывания Пашаева в адрес стороны потерпевших в ДТП с Ефремовым и адвоката пострадавшей стороны Александра Добровинского.

Фото: https://radiokp.ru

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