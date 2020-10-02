28.23 / 28.40 32.90 / 33.32
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Не мог объяснить причину страданий: шестилетний мальчик скончался от неправильно наложенного гипса на руку

5:14 2 октября 2020
Рука в гипсе

В российском городе Пенза Ленинский районный суд обязал детскую областную больницу выплатить 1,2 миллиона рублей женщине, сын которой умер спустя несколько дней после того, как ему наложили гипс на сломанную руку.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Произошел печальный инцидент еще в 2018 году: мальчик поступил в травмпункт областной детской больницы с переломом руки. Врачи наложили ему гипс и отпустили домой.

На следующий день ребенок снова поступил в травмопункт на скорой помощи. Мальчик жаловался на высокую температуру, отечность и боль в пальцах руки. Однако заведующий травмопунктом недооценил степень тяжести состояния ребенка и снова отправил его домой.

Но в ту же ночь, 8 октября ребенок поступил на скорой в ту же больницу и скончался несколько часов спустя от синдрома сдавливания мягких тканей руки с осложнениями.

Суд 27 февраля 2020 года вынес врачу приговор в полтора года ограничения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности.

Мать умершего ребенка подала иск с требованием взыскать сумму морального вреда в 5 млн рублей. Суд, в свою очередь, при определении суммы компенсации морального вреда учёл, что в момент обращения в травмпункт мальчику было всего шесть лет, и он не в полной мере мог сформулировать причины своих страданий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае воспитательницу детского сада приговорили к смертной казни за отравление детей: она подсыпала яд в кашу.

Фото: https://life.ru

6

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Михаил Ефремов

Ефремов возместил ущерб старшему сыну погибшего

30 лет ничего не делали: Эрдоган резко отреагировал на заявление Трампа, Путина и Макрона о Нагорном Карабахе

30 лет ничего не делали: Эрдоган резко отреагировал на заявление Трампа, Путина и Макрона о Нагорном Карабахе

Флора и Тимоти

Внучка двоюродной сестры королевы Елизаветы II неожиданно вышла замуж

Железнодорожные пути

Под Одессой подросток покончил с собой из-за проблем со здоровьем

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер