Не мог объяснить причину страданий: шестилетний мальчик скончался от неправильно наложенного гипса на руку

В российском городе Пенза Ленинский районный суд обязал детскую областную больницу выплатить 1,2 миллиона рублей женщине, сын которой умер спустя несколько дней после того, как ему наложили гипс на сломанную руку.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Произошел печальный инцидент еще в 2018 году: мальчик поступил в травмпункт областной детской больницы с переломом руки. Врачи наложили ему гипс и отпустили домой.

На следующий день ребенок снова поступил в травмопункт на скорой помощи. Мальчик жаловался на высокую температуру, отечность и боль в пальцах руки. Однако заведующий травмопунктом недооценил степень тяжести состояния ребенка и снова отправил его домой.

Но в ту же ночь, 8 октября ребенок поступил на скорой в ту же больницу и скончался несколько часов спустя от синдрома сдавливания мягких тканей руки с осложнениями.

Суд 27 февраля 2020 года вынес врачу приговор в полтора года ограничения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности.

Мать умершего ребенка подала иск с требованием взыскать сумму морального вреда в 5 млн рублей. Суд, в свою очередь, при определении суммы компенсации морального вреда учёл, что в момент обращения в травмпункт мальчику было всего шесть лет, и он не в полной мере мог сформулировать причины своих страданий.

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Фото: https://life.ru

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