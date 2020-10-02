Жених погибшей дочери Конкина рассказал, как однажды спас ее в бассейне

Бой-френд погибшей 32-летней дочери Владимира Конкина Софии, которого сам актер считает подонком, а все родственники — виноватым в ее гибели, отрицает свою вину и рассказывает другую версию случившегося.

Свой вариант развития событий Михаил Серов озвучил в эфире одного из российских телеканалов, пишет КП.

«Я уехал из дома где-то в шесть часов вечера. София должна была поехать по делам, а потом пойти в бассейн. Она всегда ходит туда поздно вечером. Около 23:00 я вернулся домой: дочь Софии Алиса уже спала, а ее самой дома не было. Но это опять же было нормально, поскольку она могла задержаться в фитнес-клубе до закрытия», — рассказал Михаил.

Мужчина уверяет, что дочь Владимира Конкина буквально теряла сознание, если перебарщивала со спиртным. И якобы однажды он собственноручно спас ее от утопления, причем дело происходило опять-таки в бассейне…

Михаил признался, он был отлично осведомлен и о другой стороне жизни Софии. По его словам, долги у нее появились после попытки начать новую жизнь без бывшего супруга, а еще из-за неправильной привычки — тратить больше, чем зарабатывать.

«У нас был один раз случай, что она чуть не утонула. Мы тогда отдыхали в открытом бассейне. София выпила чуть больше, чем надо. А в таком состоянии она просто отключается. И вот я увидел, что она уходит под воду. Пришлось ее вытаскивать», — пояснил Серов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сотрудники Следственного комитета, возбудившие уголовное дело о возможном убийстве погибшей дочери актера Владимира Конкина, были шокированы результатами химико-токсикологических исследований ее мочи и крови. Согласно им, в обоих анализах были показатели более двух промилле алкоголя и следы снотворного. Судя по результатам исследований, София выпила больше актера Михаила Ефремова. У того в крови было 2,1 промилле — это около одной пол-литровой бутылки водки.

Фото: https://www.crimea.kp.ru/

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