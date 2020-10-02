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Общество и люди

Начало положено: активистка ЛГБТ-центра поменяла отчество на матчество

6:34 2 октября 2020
ЛГБТ-активистка

Несмотря на угрозы, которые сторонники ЛГБТ-сообщества получают в России, они не собираются сдаваться и активно борются за свои права.

Так, сотрудница Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге Алла Чикинда поменяла в свидетельстве о рождении отчество на матчество, передает информационный ресурс «Екатеринбург онлайн».

Теперь девушка не Васильевна, а Ириновна.

«Рожала меня мама, и именно ее имя должно быть закреплено в моих документах, вопреки непонятно откуда взявшимся патриархальным традициям», — пояснила свое решение активистка и менеджерка.

По словам Аллы, она решила поменять имя отца на имя матери, начитавшись подобных историй о других людях.

Чтобы сменить отчество на матчество, она прошла несложную процедуру в ЗАГСе, заплатила небольшую госпошлину и прождала месяц. Теперь, по ее словам, необходимо поменять все остальные документы.

«Теперь менять паспорт и все остальные документы. Предполагаю, что это тот еще квест. Но начало положено», — рассказала она.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Папа Римский Франциск призвал прихожан не делать различий между людьми из-за их сексуальной ориентации. В частности, недавнопонтифик посетил ассоциацию родителей ЛГБТ-детей Италии и на встрече отметил, что «Господь любит всех своих детей», поэтому католическая церковь также должна любить всех женщин и мужчин.

Фото: https://www.e1.ru/

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