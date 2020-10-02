Голый мужчина прогулялся по Львову и попал на видео

Очередная «голая прогулка» попала на видео — на этот раз во Львове, где на видеорегистратор попал молодой мужчина, который утром в пятницу, 2 октября, голым прогуливался по улицам под дождем.

Видео на своей страничке в социальных сетях выложил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, мужчина был замечен возле водоканала на улице Зеленой, где он шел прямо посреди дороги. Ранее его замечали и возле Стрыйского рынка на улице Франка.

Осторожно, на видео (18+) присутствует ненормативная лексика.

Ранее в Одессе «голая прогулка» закончилась для решившего прогуляться обнаженным мужчины плачевно — он получил неслабый удар в челюсть от одного из одесских водителей.

Изображение Efes Kitap с сайта Pixabay.

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