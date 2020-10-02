Умер украинский врач — герой билбордов «Спасибо за жизнь»

На Тернопольщине похоронили терапевта Почаевской районной больницы Ивана Венжиновича — врачу было всего 50 лет, он попал в больницу 28 сентября.

«Администрация и коллектив выражает искренние соболезнования коллеге по работе, родным и близким. Разделяем вашу боль и горе. Пусть добрая светлая память навсегда останется в сердцах всех, кто знал, кого он лечил, любил и уважал. Пусть милосердный Господь упокоит его душу в Своих небесных обителях, там, где покоятся праведные. Вечная и светлая память», — такое сообщение появилось на страничке райбольницы в социальных сетях.

Тем временем издание «Терміново» отмечает, что врач попал в больницу с подозрением на СOVID-19.

«Иван Венжинович занимался лечением больных с СOVID-19. Фото медика с надписью „Спасибо за жизнь“ было размещено на билбордах по всей стране», — рассказал журналистам главврач райбольницы Богдан Кучер и добавил, что фотографию сделали зарубежные журналисты, приезжавшие в медучреждение.

Также издание сообщает, что результаты теста медика оказались отрицательными.

Фото со странички Почаевской больницы в социальных сетях.

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